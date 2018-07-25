Новости



Чемпионат мира по фехтованию. Китай - 2018 В СЮЖЕТЕ Камиль Ибрагимов, фото russiasport.ru Россиянин Ибрагимов завоевал бронзу ЧМ по фехтованию Российский саблист Камиль Ибрагимов стал обладателем бронзовой награды чемпионата мира по фехтованию , который проходит в эти дни в китайском Уси.

В полуфинальном поединке россиянин уступил представителю Южной Кореи Ким Чжонхвану со счетом 13:15 .

Вторую бронзу завоевал еще один южнокореец Ким Чжонхо, потерпевший поражение от Эли Дершвица из США (14:15). Уси Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/25/111007.html