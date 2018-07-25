25.07.2018 14:09
Камиль Ибрагимов, фото russiasport.ru
Россиянин Ибрагимов завоевал бронзу ЧМ по фехтованию
Российский саблист Камиль Ибрагимов стал обладателем бронзовой награды чемпионата мира по фехтованию, который проходит в эти дни в китайском Уси.
В полуфинальном поединке россиянин уступил представителю Южной Кореи Ким Чжонхвану со счетом 13:15 .
Вторую бронзу завоевал еще один южнокореец Ким Чжонхо, потерпевший поражение от Эли Дершвица из США (14:15).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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