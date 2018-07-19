Новости Российские парашютисты предпримут попытки установления нового FAI Рекорда Европы и России 24-28 июля 2018 года на аэродроме Аэроград Коломна, Московская область, Коломенский район российские парашютисты, в костюмах крыло «wingsuit», предпримут попытки установления нового FAI Рекорда Европы и России в классе больших вингсьют-формаций.

Цели проведения спортивного мероприятия, установить новый рекорд Европы и России, увеличить Национальный рекорд России, осуществить подготовку к Рекорду мира в России.

На сегодняшний день крупнейшие действующие рекорды таковы: - Рекорд Мира 61-way, СШA, 2016 год; - Рекорд Европы и Франции 25-way, Франция, 2017 год.

Один из крупнейших национальных рекордов принадлежит российским вингьют-пилотам, 36-way, ДЗ Пущино, 2016 год. Действующий российский Рекорд на сегодняшний день самый большой в мире национальный рекорд и третий по величине в мире.



Коломна, городской округ Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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