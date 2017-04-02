Награды чемпионата России по пара-ски нашли своих обладателей

Город Магнитогорск Челябинской области в очередной раз принял у себя Чемпионат России по пара-ски – парашютно-горнолыжному двоеборью. С 22 по 25 марта на территории аэродрома «Приморский» и горнолыжного центра «Банное» соревновались лучшие парашютисты и горнолыжники страны.





Завершившийся чемпионат продлился три дня вместо запланированных четырех. Известная своим непостоянством уральская погода не оставила без сюрпризов участников и в этот раз. Первый соревновательный день, отведенный под проведение этапов дисциплины слалом-гигант, прошел без сучка и задоринки: трассы были быстро откатаны, спортсмены готовы, на голубом небе ни облачка – соревнования в первом упражнении завершились за день. Во время проведения соревновательных прыжков с парашютом на точность приземления на следующий день погодные условия оставляли желать лучшего, но, благодаря слаженной работе организаторов, судейской коллегии и отсутствию разногласий, все прыжки удалось завершить уже к вечеру.













Марк Алексеевич Потапов, старший тренер сборной команды России по парашютно-горнолыжному двоеборью, поделился мнением о прошедшем мероприятии и рассказал о планах на будущее: «Все прошло очень организованно, на серьезном мировом уровне. Мы только прилетели с Чемпионата Мира в Австрии, где результатом выступления наших спортсменов стало общекомандное первое место и пять медалей, взятых в отдельных видах. На российском Чемпионате пьедестал распределился практически таким же образом. Это, безусловно, говорит о том, что наши, российские соревнования находятся в топе лучших мировых соревнований в этом виде спорта. Результаты были довольно ожидаемы: в командном зачете первое место заняла та же команда, которая победила на «Мире» - республики Башкортостан. Но очень приятно видеть, что в числе соревнующихся и появляются новые лица, и в то же время возвращаются те, кто какое-то время не выступал. Ведется активная работа по привлечению новых спортсменов, новых талантов. Готовимся к следующему Чемпионату Мира, который пройдет в 2019 году в Чехии, где нам как представителям страны непременно нужно будет подтвердить свое высокое звание!»



