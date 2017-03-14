Россияне феерично выступили на чемпионате Мира по пара-ски (парашютно-горнолыжному двоеборью)

С 7 по 11 марта 2017 года солнечный австрийский город Санкт-Иоганн-им-Понгау, находящийся в одноименном округе в Зальцбурге, принял у себя 65 лучших спортсменов из 8 стран. Среди них было и 16 российских парашютистов-горнолыжников, которые отправились покорять альпийские горы. Четыре дня, не считая первого, тренировочного, продлились мировые соревнования в местечке под названием Альпендорф, более известном как «альпийская деревня», – настоящей мекке для всех профессиональных и начинающих горнолыжников.





Фотоальбом турнира можно посмотреть здесь .





Парашютно-горнолыжное двоеборье, включающее в себя гигантский слалом и прыжки с парашютом на точность приземления, – спортивная дисциплина, которая заявила о себе в прошлом столетии и была принята в 1987 году на международном уровне как зимний парашютный вид. Тогда же прошел первый Чемпионат Мира по этой дисциплине в Сараево. Официальное название дисциплины – пара-ски – говорит само за себя: «пара» – от слова «парашют» – и «ски» – в переводе с английского – «лыжа».





На соревнованиях по пара-ски результаты спортсменов складываются из суммы мест, занятых в каждой из дисциплин. Спуск с горы на горных лыжах совершается на трассе длиной в 900-1000 метров. Прыжки с парашютом на точность приземления существуют также и как самостоятельный вид парашютного спорта, но отличие зимней «точности» состоит в том, что приземление совершается на заснеженный горный склон, то есть мат, на котором располагается цель для касания, находится под углом.





Российские спортсмены – одни из признанных мировых лидеров в зимних видах парашютного спорта, потому на очередной Чемпионат Мира мы ехали только за победой. Поделив лавры с австрийцами, наши парашютисты вновь смогли подтвердить звание чемпионов. «В упорной борьбе мы все-таки смогли опередить сильные сборные Чехии, Словении, Германии и команду хозяев Чемпионата. А Алексей Буренин – настоящий герой Чемпионата: он стал уже пятикратным чемпионом мира!» – прокомментировал наш триумф Потапов Марк Алексеевич, глава российской делегации на Чемпионате, старший тренер сборной команды России по пара-ски.





Командное «золото» взяла наша мужская команда в составе Антона Филиппова, Алексея Буренина, Аяза Каримова и Артура Бикметова. Почетное третье место заняла женская команда, состоящая из двух спортсменок – Екатерины Невской и Анджелы Говоровой. Абсолютным чемпионом в личном зачете стал Алексей Буренин. Еще две медали принесли в копилку сборной команды России Аяз Каримов и Анджела Говорова, ставшие бронзовыми призерами Чемпионата в личном зачете.





По материалам Федерации парашютного спорта России.



