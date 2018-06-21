На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Городошный спорт
Фехтование
Поло (конное поло)
Бокс французский (сават)
Миниволей
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Фехтование
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
21.06.2018 23:01
Фото Федерации фехтования России
Сборная России заняла первое общекомандное место на чемпионате Европы по фехтованию
Российские спортсмены стали победителями общего зачета чемпионата Европы по фехтованию, который проходил в сербском Нови-Сад.

Россияне стали обладателями 6 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовых медалей. Чемпионами континента стали рапиристы Алексей Черемисинов и Инна Дериглазова, саблистка Софья Великая, а также мужские сборные команды по рапире и по шпаге и женская сборная России по сабле.

Теперь нашим фехтовальщикам предстоит выступление на чемпионате мира, который пройдет в китайском городе Уси с 19 по 27 июля.
Города:
Нови-Сад
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/06/21/110969.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
21.06.2018 23:01
Сборная России заняла первое общекомандное место на чемпионате Европы по фехтованию
09.05.2018 22:18
Женская сборная России стала второй в командном турнире на этапе Кубка мира по фехтованию
05.05.2018 21:43
Россиянка Колобова заняла третье место на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах
05.05.2018 21:36
Алексей Черемисинов завоевал бронзу этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах
11.04.2018 13:42
Колобова и Чичев завоевали золото чемпионата России по фехтованию на шпагах
26.03.2018 21:46
Сергей Ходос занял третье место на этапе Гран-при по фехтованию на шпагах
19.03.2018 19:22
Россиянка Инна Дериглазова выиграла этап Гран-при в Анахайме
Все новости
Сюжеты
Чемпионат России по фехтованию. Владикавказ-2015
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
Чемпионат мира по фехтованию. Казань - 2014
Чемпионат Европы по фехтованию. Франция - 2014
В мире. XXXII летние Олимпийские игры. Токио - 2020 (Япония)
Публикации
15.03.2011 11:44
Пресс-конференция, посвященная турниру «Московская сабля»
Фото и видео
27.11.2013 11:46
Фото. Фехтование. Всемирные Игры Боевых Искусств 2013
18.08.2008 01:37
Фото. Пекин 2008. Фехтование - командные соревнования.(М)
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 