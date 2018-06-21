Новости Фото Федерации фехтования России Сборная России заняла первое общекомандное место на чемпионате Европы по фехтованию Российские спортсмены стали победителями общего зачета чемпионата Европы по фехтованию, который проходил в сербском Нови-Сад.



Россияне стали обладателями 6 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовых медалей. Чемпионами континента стали рапиристы Алексей Черемисинов и Инна Дериглазова, саблистка Софья Великая, а также мужские сборные команды по рапире и по шпаге и женская сборная России по сабле.



Теперь нашим фехтовальщикам предстоит выступление на чемпионате мира, который пройдет в китайском городе Уси с 19 по 27 июля.

Нови-Сад Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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