В апреле и мае на Сахалине прошли два турнира по миниволей

29 апреля в г. Поронайск состоялся турнир по миниволей в рамках спартакиады между учреждениями Кубок мэра Поронайского городского округа, а 12 мая в пос. Восток прошли соревнования, посвященные дню рождения профсоюзной организации Сахалинской ГРЭС.













В апрельских соревнованиях в Поронайске принимали участие 8 организаций (44 человека). Победителями турнира стали спортсмены из команды ГРЭС (Сахалинская ГРЭС), второе место заняла команда ДЮСШ-1 (ДЮСШ Поронайского района), тройку призеров замкнули волейболисты ДЮСШ-2 ( вторая команда работников ДЮСШ ).





12 мая турнир по миниволей проходил в пос. Восток Поронайского района. Впервые в соревнованиях принимали участие школьники 4-5 класс (4 команды 20 человек). Первое место заняла команда Восток-1, вторыми стали спортсмены ГПЖС, бронза у Океан-3.



