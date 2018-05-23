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23.05.2018 15:55
В апреле и мае на Сахалине прошли два турнира по миниволей
29 апреля в г. Поронайск состоялся турнир по миниволей в рамках спартакиады между учреждениями Кубок мэра Поронайского городского округа, а 12 мая в пос. Восток  прошли соревнования, посвященные дню рождения профсоюзной организации Сахалинской ГРЭС.



В апрельских соревнованиях в Поронайске принимали участие 8 организаций (44 человека). Победителями турнира стали спортсмены из команды ГРЭС (Сахалинская ГРЭС), второе место заняла команда ДЮСШ-1 (ДЮСШ Поронайского района), тройку призеров замкнули волейболисты  ДЮСШ-2 ( вторая команда работников ДЮСШ ).

12 мая турнир по миниволей проходил в пос. Восток Поронайского района. Впервые в соревнованиях принимали участие школьники 4-5 класс (4 команды 20 человек). Первое место заняла команда Восток-1, вторыми стали спортсмены ГПЖС, бронза у Океан-3.

Города:
Поронайский
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/23/110944.html
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