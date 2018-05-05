Новости Алексей Черемисинов, фото с rusfencing.ru Алексей Черемисинов завоевал бронзу этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах Российский рапирист Алексей Черемисинов стал обладателем бронзовой награды этапа Кубка мира по фехтованию, который проходил в Санкт-Петербурге.

В финале французский спортсмен Максим Паути одержал победу над итальянцем Алессио Фокони со счетом 15:7. Черемисинов уступил Фокони в полуфинале. Вторую бронзовую награду получил южнокореец Ли Кван Хюн. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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