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05.05.2018 21:36
Алексей Черемисинов, фото с rusfencing.ru
Алексей Черемисинов завоевал бронзу этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах
Российский рапирист Алексей Черемисинов стал обладателем бронзовой награды этапа Кубка мира по фехтованию, который проходил в Санкт-Петербурге.

В финале французский спортсмен Максим Паути одержал победу над итальянцем Алессио Фокони со счетом 15:7. Черемисинов уступил Фокони в полуфинале. Вторую бронзовую награду получил южнокореец Ли Кван Хюн.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/05/110928.html
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