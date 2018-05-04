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Командный чемпионат мира по настольному теннису. Швеция - 2018 В СЮЖЕТЕ Фото Федерации настольного тенниса России Мужская сборная России вошла в «20» сильнейших команд на чемпионате мира в шведском Хальмстаде Мужская сборная России, выиграв у команды Египта – 3:1, вошла в «20» сильнейших команд на чемпионате мира в шведском Хальмстаде.

Очки нашей команде принесли Кирилл Скачков (два очка) и Владимир Сидоренко. Отметим победу Скачкова над Омаром Ассаром, занимающим в рейтинге ИТТФ 17-ю позицию.

Россия – Египет – 3:1 Кирилл Скачков – Мохамед Эль-Бейали – 3:1 (8:11, 12:10, 11:7, 11:5) Вильдан Гадиев – Омар Ассар – 0:3 (2:11, 8:11, 7:11) Владимир Сидоренко – Халид Ассар – 3:1 (11:7, 3:11, 11:5, 11:4) Скачков – Омар Ассар – 3:1 (11:8, 11:9, 7:11, 11:9)

В следующем раунде сборная России сыграет с командой Бельгии (Робен Дево, Флоран Ламбье, Седрик Нюйтинк).

По материалам Федерации настольного тенниса России. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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