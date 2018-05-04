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Командный чемпионат мира по настольному теннису. Швеция - 2018
04.05.2018 13:36
Фото Федерации настольного тенниса России
Мужская сборная России вошла в «20» сильнейших команд на чемпионате мира в шведском Хальмстаде
Мужская сборная России, выиграв у команды Египта – 3:1, вошла в «20» сильнейших команд на чемпионате мира в шведском Хальмстаде.

Очки нашей команде принесли Кирилл Скачков (два очка) и Владимир Сидоренко. Отметим победу Скачкова над Омаром Ассаром, занимающим в рейтинге ИТТФ 17-ю позицию.

Россия – Египет – 3:1
Кирилл Скачков – Мохамед Эль-Бейали – 3:1 (8:11, 12:10, 11:7, 11:5)
Вильдан Гадиев – Омар Ассар – 0:3 (2:11, 8:11, 7:11)
Владимир Сидоренко – Халид Ассар – 3:1 (11:7, 3:11, 11:5, 11:4)
Скачков – Омар Ассар – 3:1 (11:8, 11:9, 7:11, 11:9)

В следующем раунде сборная России сыграет с командой Бельгии (Робен Дево,  Флоран Ламбье, Седрик Нюйтинк). 

По материалам Федерации настольного тенниса России.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/04/110926.html
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