Мужская сборная России вошла в «20» сильнейших команд на чемпионате мира в шведском Хальмстаде
Мужская сборная России, выиграв у команды Египта – 3:1, вошла в «20» сильнейших команд на чемпионате мира в шведском Хальмстаде.
Очки нашей команде принесли Кирилл Скачков (два очка) и Владимир Сидоренко. Отметим победу Скачкова над Омаром Ассаром, занимающим в рейтинге ИТТФ 17-ю позицию.
Россия – Египет – 3:1
Кирилл Скачков – Мохамед Эль-Бейали – 3:1 (8:11, 12:10, 11:7, 11:5)
Вильдан Гадиев – Омар Ассар – 0:3 (2:11, 8:11, 7:11)
Владимир Сидоренко – Халид Ассар – 3:1 (11:7, 3:11, 11:5, 11:4)
Скачков – Омар Ассар – 3:1 (11:8, 11:9, 7:11, 11:9)
В следующем раунде сборная России сыграет с командой Бельгии (Робен Дево, Флоран Ламбье, Седрик Нюйтинк).
По материалам Федерации настольного тенниса России.