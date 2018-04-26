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26.04.2018 10:11
Более ста спортсменов приняли участие в турнире по миниволей в рамках ХIХ Кубка города Красноярска
7 и 8 апреля в Красноярске состоялся турнир по миниволей в рамках ХIХ Кубка города. Более ста спортсменов из двадцати команд боролись за победу в 3-х категориях: женщины старше 170 лет, микс до 170 лет и дети до 120 лет.

Победителями и призерами стали:
жен  1. Искра 2. Пятый элемент (Манский район Красноярского края) 3. Енисеюшка
дети 1. Лицей 2. Юность 3. Первоманск
микс 1. Юность 2. Манский 3. Первоманск

Города:
Красноярск
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/04/26/110920.html
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