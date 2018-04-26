Новости Более ста спортсменов приняли участие в турнире по миниволей в рамках ХIХ Кубка города Красноярска 7 и 8 апреля в Красноярске состоялся турнир по миниволей в рамках ХIХ Кубка города. Более ста спортсменов из двадцати команд боролись за победу в 3-х категориях: женщины старше 170 лет, микс до 170 лет и дети до 120 лет.

Победителями и призерами стали: жен 1. Искра 2. Пятый элемент (Манский район Красноярского края) 3. Енисеюшка дети 1. Лицей 2. Юность 3. Первоманск микс 1. Юность 2. Манский 3. Первоманск

Красноярск Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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