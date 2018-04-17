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Командный чемпионат мира по настольному теннису. Швеция - 2018
17.04.2018 14:10
Настольный теннис
Названы составы сборных команд России на чемпионат мира по настольному теннису
Стали известны составы мужской и женской сборных России на командный чемпионат мира по настольному теннису, который пройдет с 28 апреля ао 6 мая в шведском Хальмстаде.

В женскую команду вошли Полина Михайлова, Яна Носкова, Мария Тайлакова, Валерия Щербатых и Анастасия Колиш. Россиянки сыграют на турнире в одной группе с командами Китая, Сингапура, Индии, Белоруссии и Швеции.

У мужчин на чемпионате мира выступят Кирилл Скачков, Владимир Сидоренко, Денис Ивонин, Вильдан Гадиев и Саъди Исмаилов. В группе с командой России сыграют сборные Китая, Португалии, Бразилии, Чехии и КНДР.
Города:
Хальмстад
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/04/17/110908.html
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