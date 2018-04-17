Настольный теннис

Названы составы сборных команд России на чемпионат мира по настольному теннису

Стали известны составы мужской и женской сборных России на командный чемпионат мира по настольному теннису, который пройдет с 28 апреля ао 6 мая в шведском Хальмстаде.





В женскую команду вошли Полина Михайлова, Яна Носкова, Мария Тайлакова, Валерия Щербатых и Анастасия Колиш. Россиянки сыграют на турнире в одной группе с командами Китая, Сингапура, Индии, Белоруссии и Швеции.



