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11.04.2018 13:42
Виолетта Колобова, фото с rusfencing.ru
Колобова и Чичев завоевали золото чемпионата России по фехтованию на шпагах
Виолетта Колобова и Владимир Чичев стали победителями чемпионата России по фехтованию на шпагах, который проходит в Смоленске.

Колобова в финале обыграла Любовь Шутову со счетом 15:10. Чичев победил Никиту Глазкова со счетом 11:10.

У женщин бронзовыми призерами стали Фатима Жонкина и Виолетта Храпина, у мужчин - Георгий Бруев и Иван Лимарев.
Города:
Смоленск
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/04/11/110901.html
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