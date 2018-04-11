Новости Виолетта Колобова, фото с rusfencing.ru Колобова и Чичев завоевали золото чемпионата России по фехтованию на шпагах Виолетта Колобова и Владимир Чичев стали победителями чемпионата России по фехтованию на шпагах, который проходит в Смоленске.

Колобова в финале обыграла Любовь Шутову со счетом 15:10. Чичев победил Никиту Глазкова со счетом 11:10.

У женщин бронзовыми призерами стали Фатима Жонкина и Виолетта Храпина, у мужчин - Георгий Бруев и Иван Лимарев. Смоленск Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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