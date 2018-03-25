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25.03.2018 11:28
Хоккейный клуб Байкал-Энергия
"Байкал-Энергия" завоевал бронзу чемпионата России по хоккею с мячом (бенди)
Иркутский "Байкал-Энергия" занял третье место в чемпионате России по хоккею с мячом (бенди).

В матчах за бронзу "Байкал-Энергия" обыграл кемеровский "Кузбасс". Первая встреча состоялась Кемерово и завершилась со счетом  4:2. Ответный матч, прошедший в субботу в Иркутске, закончился победой "Байкал-Энергии" – 7:1. В составе победителей шесть голов забил Евгений Иванушкин, еще один мяч на счету Виталия Денисова. У гостей отличился Вадим Стасенко.

По сумме двух встреч "Байкал-Энергия" занял третье место в чемпионате России, "Кузбасс" – четвертое.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/25/110880.html
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