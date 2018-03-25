Новости Хоккейный клуб Байкал-Энергия "Байкал-Энергия" завоевал бронзу чемпионата России по хоккею с мячом (бенди) Иркутский "Байкал-Энергия" занял третье место в чемпионате России по хоккею с мячом (бенди).



В матчах за бронзу "Байкал-Энергия" обыграл кемеровский "Кузбасс". Первая встреча состоялась Кемерово и завершилась со счетом 4:2. Ответный матч, прошедший в субботу в Иркутске, закончился победой "Байкал-Энергии" – 7:1. В составе победителей шесть голов забил Евгений Иванушкин, еще один мяч на счету Виталия Денисова. У гостей отличился Вадим Стасенко.



По сумме двух встреч "Байкал-Энергия" занял третье место в чемпионате России, "Кузбасс" – четвертое. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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