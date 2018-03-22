Сборная России разгромила финнов и казахстанцев в матчах первенства мира U-17 по хоккею с мячом

Сборная России стартовала с разгромных побед на первенстве мира по хоккею с мячом среди юношей до 17 лет, которое проходит в эти дни в Ульяновске.





Утром в четверг россияне нанесли поражение команде Финляндии о счетом 10:0 в пользу россиян, у которых хет-трик оформил Никита Белошицкий.





Позднее сборная России разгромила представителей Казахстана - 22:1. В составе победителей по четыре гола забили Данил Беляев и Роман Дарковский.





В пятницу российские юноши встретятся со шведами и норвежцами.