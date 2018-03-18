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18.03.2018 16:59
Приглашаем принять участие во 2-м Открытом турнире города Сочи по миниволей!
С 6 по 8 июня 2018 года в Сочи пройдёт Открытый городской турнир по миниволей. 

Состав команды 4 человека основного состава + запасные игроки (не более 2-х). Соревнования будут проходить в следующих возрастных группах:
- студенты ВУЗов (2 юноши, 2 девушки)
- до 170 лет микс ( 2 мужчин, 2 женщины)
- до 170 лет мужчины
- до 170 лет женщины
- 171 год и старше мужчины
- 171 год и старше женщины
- 171 год и старше микс
- до 14 лет.

Приглашаем команды принять участие!

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить в организационный комитет в письменном виде на e-mail minivolleysochi@mail.ru не позднее 28 мая 2018 года. Также по этому электронному адресу можно сделать запрос на положение.
Города:
Сочи, городской округ
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/18/110873.html
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