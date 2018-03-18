Новости Приглашаем принять участие во 2-м Открытом турнире города Сочи по миниволей! С 6 по 8 июня 2018 года в Сочи пройдёт Открытый городской турнир по миниволей.

Состав команды 4 человека основного состава + запасные игроки (не более 2-х). Соревнования будут проходить в следующих возрастных группах: - студенты ВУЗов (2 юноши, 2 девушки) - до 170 лет микс ( 2 мужчин, 2 женщины) - до 170 лет мужчины - до 170 лет женщины - 171 год и старше мужчины - 171 год и старше женщины - 171 год и старше микс - до 14 лет.

Приглашаем команды принять участие!

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить в организационный комитет в письменном виде на e-mail minivolleysochi@mail.ru не позднее 28 мая 2018 года. Также по этому электронному адресу можно сделать запрос на положение. Сочи, городской округ Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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