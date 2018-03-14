Новости В Сочи состоялся Открытый городской турнир по миниволей 4 марта в Сочи прошел Открытый городской турнир по миниволей. Участники соревнований боролись за победу в 5 категориях: дети до 12 лет, дети до 14 лет, женщины до 170 лет, мужчины до 170 лет и МИКСТ.

Дети до 12 лет (1 группа) 1. ДЮСШ № 4 (2) 2. Солнышко 3. Девочки

Дети до 12 лет (2 группа) 1. СОШ № 100 (2) 2. СОШ № 25 (1) 3. СОШ № 11

Дети до 14 лет 1. Звезда 2. СОШ № 100 (1) 3. ДЮСШ № 4 (1)

Жещины до 170 лет 1. Мацеста 2. Apple 3. Зима

Мужчины до 170 лет 1. Адлер 2. Фортуна 3. Гимназия 1

Фото можно посмотреть здесь . Сочи, городской округ Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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