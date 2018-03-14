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14.03.2018 20:18
В Сочи состоялся Открытый городской турнир по миниволей
4 марта в Сочи прошел Открытый городской турнир по миниволей. Участники соревнований боролись за победу в 5 категориях: дети до 12 лет, дети до 14 лет, женщины до 170 лет, мужчины до 170 лет и МИКСТ.

Дети до 12 лет (1 группа)
1. ДЮСШ № 4 (2)
2. Солнышко
3. Девочки

Дети до 12 лет (2 группа)
1. СОШ № 100 (2)
2. СОШ № 25 (1)
3. СОШ № 11

Дети до 14 лет
1. Звезда
2. СОШ № 100 (1)
3. ДЮСШ № 4 (1)

Жещины до 170 лет
1. Мацеста
2. Apple
3. Зима

Мужчины до 170 лет
1. Адлер
2. Фортуна
3. Гимназия 1

Фото можно посмотреть здесь.
Города:
Сочи, городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/14/110870.html
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