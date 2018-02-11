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11.02.2018 19:56
Алексей Черемисинов
Россиянин Черемисинов стал первым на этапе Кубка мира по фехтованию
Российский шпажист Алексей Черемисинов стал победителем этапа Кубка мира по фехтованию, который проходил в немецком Бонне.

В финале Черемисинов одержал победу над представителем США Александром Массиаласом со счетом 15:8. Бронзовыми призерами стали итальянец Гийом Бьянки и француз Жереми Кадо.

В десятку сильнейших также попал другой представитель России – Тимур Сафин, занявший девятое место.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/11/110819.html
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