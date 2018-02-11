11.02.2018 19:56
Алексей Черемисинов
Россиянин Черемисинов стал первым на этапе Кубка мира по фехтованию
Российский шпажист Алексей Черемисинов стал победителем этапа Кубка мира по фехтованию, который проходил в немецком Бонне.
В финале Черемисинов одержал победу над представителем США Александром Массиаласом со счетом 15:8. Бронзовыми призерами стали итальянец Гийом Бьянки и француз Жереми Кадо.
В десятку сильнейших также попал другой представитель России – Тимур Сафин, занявший девятое место.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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