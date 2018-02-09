Новости Фехтование на рапирах Женская сборная России по фехтованию на рапирах выиграла командные соревнования на этапе КМ Российские рапиристки стали победителями этапа Кубка мира по фехтованию, который проходил в Алжире.

В финале россиянки нанесли поражение представительницам Франции со счетом 42:32.

За российскую команду выступали Анастасия Иванова, Светлана Трипанина, Инна Дериглазова и Марта Мартьянова. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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