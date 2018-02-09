09.02.2018 19:18
Фехтование на рапирах
Женская сборная России по фехтованию на рапирах выиграла командные соревнования на этапе КМ
Российские рапиристки стали победителями этапа Кубка мира по фехтованию, который проходил в Алжире.
В финале россиянки нанесли поражение представительницам Франции со счетом 42:32.
За российскую команду выступали Анастасия Иванова, Светлана Трипанина, Инна Дериглазова и Марта Мартьянова.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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