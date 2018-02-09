Мини-футбол

Сборная России уступила португальцам в полуфинале чемпионата Европы

Российские спортсмены проиграли португальцам в 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в эти дни в Словении.





Полуфинальная встреча состоялась в Любляне и завершилась со счетом 2:3. В составе российской команды дублем отметился Эдер Лима (4-я и 40-я минуты).



