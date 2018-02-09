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Чемпионат Европы по мини-футболу. Словения - 2018
09.02.2018 11:22
Мини-футбол
Сборная России уступила португальцам в полуфинале чемпионата Европы
Российские спортсмены проиграли португальцам в 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в эти дни в Словении.
Полуфинальная встреча состоялась в Любляне и завершилась со счетом 2:3. В составе российской команды дублем отметился Эдер Лима (4-я и 40-я минуты).
Вторым финалистом чемпионата Европы по мини-футболу стала сборная Испании, обыгравшая представителей Казахстана.
Города:
Любляна
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/09/110816.html
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