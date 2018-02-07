Рикардиньо, фото с footboom.com

Соперниками сборной России по полуфиналу ЧЕ станут португальцы

Российские футболисты сыграют с командой Португалии в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в эти дни в Словении.





В матче 1/4 финала португальцы нанесли поражение сборной Азербайджана. Встреча состоялась во вторник и завершилась со счетом 8:1. В составе португальцев покер сделал Рикардинью (11-я, 20-я, 26-я и 32-я минуты), также голы забили Педро Кари (3, 6), Пэни Варела (10) и Бруно Коэлью (25). У азербайджанцев отличился Эвертон Кардосо (1).



