Мини-футбол

Сборная России пробилась в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу

Россияне вышли в 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в эти дни в Словении.





В четверьфинальном матче российские футболисты переиграли команду-хозяйку турнира сборную Словении со счетом 2:0. Голами отметились Эдер Лима (27-я минута) и Робиньо (40-я). 2:0. Голами отметились Эдер Лима (27-я минута) и Робиньо (40-я).



