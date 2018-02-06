Сборная России пробилась в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу
Россияне вышли в 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в эти дни в Словении.
В четверьфинальном матче российские футболисты переиграли команду-хозяйку турнира сборную Словении со счетом 2:0. Голами отметились Эдер Лима (27-я минута) и Робиньо (40-я). 2:0. Голами отметились Эдер Лима (27-я минута) и Робиньо (40-я).
Сборная России в полуфинале 8 февраля сыграет с победителем матча между командами Португалии и Азербайджана.