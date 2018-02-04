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Чемпионат мира по хоккею с мячом. Хабаровск - 2018.
04.02.2018 17:03
Сборная России завоевала золото чемпионата мира по хоккею с мячом (бенди)
Сборная России стала победителем чемпионата мира по хоккею с мячом (бенди), который проходит в эти дни в Хабаровске.

В финальном матче россияне нанесли поражение команде Швеции 5:4. В составе россиян голы забили Алмаз Миргазов (1, 5, 78-я минуты), Алан Джусоев (26-я) и Максим Ишкельдин (50-я). У шведов отличились Пер Хельмюрс (16-я), Юхан Лёфстедт (46-я), Даниэль Берлин (61-я) и Адам Гильям (64-я).

Бронзовые награды ранее в воскресенье выиграла сборная Финляндии, победившая команду Казахстана - 8:4.
Города:
Хабаровск, городской округ, Хабаровск, городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/04/110802.html
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