Сборная России завоевала золото чемпионата мира по хоккею с мячом (бенди)

Сборная России стала победителем чемпионата мира по хоккею с мячом (бенди), который проходит в эти дни в Хабаровске.





В финальном матче россияне нанесли поражение команде Швеции 5:4. В составе россиян голы забили Алмаз Миргазов (1, 5, 78-я минуты), Алан Джусоев (26-я) и Максим Ишкельдин (50-я). У шведов отличились Пер Хельмюрс (16-я), Юхан Лёфстедт (46-я), Даниэль Берлин (61-я) и Адам Гильям (64-я).



