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Чемпионат Европы по мини-футболу. Словения - 2018
03.02.2018 12:23
Мини-футбол
Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с командой Польши в своем стартовом матче ЧЕ
Российские футболисты сыграли вничью с поляками в своем стартовом матче чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Словении.
Поединок группы В состоялся в Любляне и завершился со счетом 1:1. В составе сборной России мяч на 36-й минуте забил Иван Чишкала. У поляков отличился Михал Кубик.
Сегодня, 3 февраля, россияне сыграют с командой Казахстана.
Города:
Любляна
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/03/110801.html
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