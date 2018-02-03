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Чемпионат Европы по мини-футболу. Словения - 2018 В СЮЖЕТЕ Мини-футбол Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с командой Польши в своем стартовом матче ЧЕ Российские футболисты сыграли вничью с поляками в своем стартовом матче чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Словении.

Поединок группы В состоялся в Любляне и завершился со счетом 1:1. В составе сборной России мяч на 36-й минуте забил Иван Чишкала. У поляков отличился Михал Кубик.

Сегодня, 3 февраля, россияне сыграют с командой Казахстана. Любляна Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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