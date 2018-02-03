Хоккей с мячом

Российские хоккеисты вышли в финал чемпионата мира по бенди, обыграв команду Финляндии

Сборная России одержала победу над финнами и оформила выход в финал домашнего чемпионата мира по хоккею с мячом (бенди), который проходит в эти дни в Хабаровске.





Полуфинальная встреча, проходившая в субботу 3 февраля, завершилась победой россиян со счетом 8:2. В составе сборной России дублем отметился Алмаз Миргазов (8-я, 53-я минуты), еще по голу забили Сергей Ломанов (2), Максим Ишкельдин (18), Евгений Дергаев (22), Андрей Прокопьев (40), Вадим Чернов (52), Артём Бондаренко (74). У финнов авторами забитых мячей стали Юхо Лиукконен (29) и Теему Мяяття (90).



