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Чемпионат мира по хоккею с мячом. Хабаровск - 2018.
03.02.2018 11:10
Хоккей с мячом
Российские хоккеисты вышли в финал чемпионата мира по бенди, обыграв команду Финляндии
Сборная России одержала победу над финнами и оформила выход в финал домашнего чемпионата мира по хоккею с мячом (бенди), который проходит в эти дни в Хабаровске.

Полуфинальная встреча, проходившая в субботу 3 февраля, завершилась победой россиян со счетом 8:2. В составе сборной России дублем отметился Алмаз Миргазов (8-я, 53-я минуты), еще по голу забили Сергей Ломанов (2), Максим Ишкельдин (18), Евгений Дергаев (22), Андрей Прокопьев (40), Вадим Чернов (52), Артём Бондаренко (74). У финнов авторами забитых мячей стали Юхо Лиукконен (29) и Теему Мяяття (90).

Соперник россиян определится по итогу второй полуфинальной встречи между командами Казахстана  и Швеции.
Города:
Хабаровск, городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/03/110799.html
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