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Чемпионат мира по хоккею с мячом. Хабаровск - 2018.
01.02.2018 08:32
Хоккей с мячом (бенди)
Сборная России со второго места вышла в плей-офф чемпионата мира по бенди
В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по бенди, проходящем в Хабаровске, сборная России уступила команде Швеции. Встреча состоялась в среду и завершилась со счетом 6:3 в пользу шведов. У россиян голы забили Алан Джусоев (29-я минута), Максим Ишкельдин (48) и Янис Бефус (87). В составе шведов отличились Даниэль Берлин (5), Йоаким Андерссон (10, 53), Мартин Йоханссон (59) и Кристоффер Фагестрем (63, 69).

Россияне одержали две победы в трех матчах и вышли в четвертьфинал турнира со второго места. За выход в полуфинал  российская команда поспорит с немцами.
Города:
Хабаровск, городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/01/110797.html
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