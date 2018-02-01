Хоккей с мячом (бенди)

Сборная России со второго места вышла в плей-офф чемпионата мира по бенди

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по бенди, проходящем в Хабаровске, сборная России уступила команде Швеции. Встреча состоялась в среду и завершилась со счетом 6:3 в пользу шведов. У россиян голы забили Алан Джусоев (29-я минута), Максим Ишкельдин (48) и Янис Бефус (87). В составе шведов отличились Даниэль Берлин (5), Йоаким Андерссон (10, 53), Мартин Йоханссон (59) и Кристоффер Фагестрем (63, 69).



