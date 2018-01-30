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30.01.2018 14:22
Фотографии с турнира в разделе Фото и Видео
В Орле состоялись командные соревнования "Карусель" между стрелками из арбалета и стрелками из лука
13 января 2018 года в г. Орле были проведены командные соревнования «Карусель» между командами стрелков из лука и стрелков из арбалета. Организаторами выступили – Федерация стрельбы из арбалета России, Российская федерация стрельбы из лука, Федерация спортивного стрелкового многоборья, стрелковая команда «ГЕПАРД».
       В соревнованиях участвовало 6 команд по 3 человека – три команды стрелков из лука и три команды стрелков из арбалета (без ограничения пола и возраста). Стрельба производилась на дистанции 18 метров каждой командой в свой щит по своим мишеням. Соревнования в таком формате проводились впервые.

        Состав команд стрелков из арбалета:
1. Команда RDT, г. Москва – Ольга Климова, Артём Попов, Федор Симашев.
2. Команда «Белка» г. Москва – Андрей Тертычный, Владислав Либер, Михаил Курочкин.
3. Команда «Нева» г. Санкт-Петербург – Семён Шабурин, Илья Сергеев, Виолетта Самотаева.

       После квалификационных спаррингов за 3 место встречались команды RDT и молодежной сборной России по стрельбе из лука. Победу одержали лучники 2:0. А в финале команда арбалетчиков «Нева» уступила команде стрелков из лука «Гепард» со счетом 1:2.

По материалам Федерации стрельбы из арбалета России.
Города:
Орел
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/01/30/110795.html
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