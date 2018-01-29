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Чемпионат мира по хоккею с мячом. Хабаровск - 2018.
29.01.2018 21:20
Хоккей с мячом (бенди)
Россияне разгромили норвежцев на старте чемпионата мира по хоккею с мячом (бенди)
Сборная России разгромила команду Норвегии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с мячом (бенди), который проходит в Хабаровске.

Встреча группы A закончилась  со счетом 15:1 в пользу российских спортсменов. В составе нашей команды авторами забитых мячей стали Андрей Прокопьев (3-я минута), Максим Ишкельдин (15-я, 74-я), Евгений Дергаев (16, 75, 82-я), Сергей Ломанов (20, 53, 63, 65-я), Алмаз Миргазов (21-я, 71-я), Алан Джусоев (36-я), Владимир Каланчин (85-я) и Артем Бондаренко (87-я). У норвежцев гол забил Сондре Кристофферсен (79-я).

Завтра, 30 января, сборная России встретится с хоккеистами команды Финляндии.
Города:
Хабаровск, городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/01/29/110794.html
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