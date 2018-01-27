На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Водное поло
Фехтование
Автомобильный спорт
Микс-файт М1
Гандбол
Регби
Стрелковый спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Фехтование
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
27.01.2018 18:16
Вадим Анохин, фото mosfencing.ru
Российский шпажист Анохин стал третьим на этапе Кубка мира по фехтованию
Россиянин Вадим Анохин завоевал бронзу этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах, который проходил в немецком Хайденхайме.

В полуфинале соревнований Анохин потерпел поражение от будущего победителя японца Казуясу Минобе со счетом 9:15. Минобе в финале турнира оказался сильнее представителя Украины Богдана Никишина со счетом 15:13.

Вторым бронзовым призером стал итальянец Габриэле Чимини, уступивший в другом полуфинале Никишину со счетом 8:15.
Города:
Хайденхайм
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/01/27/110785.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
27.01.2018 18:16
Российский шпажист Анохин стал третьим на этапе Кубка мира по фехтованию
22.01.2018 20:15
Женская команда России стала второй на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах
17.01.2018 16:09
Российские рапиристки одержали победу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира
15.01.2018 13:59
Российская фехтовальщица Дериглазова выиграла этапа Кубка мира в Польше
04.12.2017 21:30
Яна Егорян завоевала Кубок России п фехтованию
22.11.2017 22:11
МОК включил командные соревнования по фехтованию в программу Олимпийских игр-2020 в Токио
19.11.2017 20:57
Мужская сборная России победила на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах
Все новости
Сюжеты
Чемпионат России по фехтованию. Владикавказ-2015
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
Чемпионат мира по фехтованию. Казань - 2014
Чемпионат Европы по фехтованию. Франция - 2014
В мире. XXXII летние Олимпийские игры. Токио - 2020 (Япония)
Публикации
15.03.2011 11:44
Пресс-конференция, посвященная турниру «Московская сабля»
Фото и видео
27.11.2013 11:46
Фото. Фехтование. Всемирные Игры Боевых Искусств 2013
18.08.2008 01:37
Фото. Пекин 2008. Фехтование - командные соревнования.(М)
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 