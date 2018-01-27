Новости Вадим Анохин, фото mosfencing.ru Российский шпажист Анохин стал третьим на этапе Кубка мира по фехтованию Россиянин Вадим Анохин завоевал бронзу этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах, который проходил в немецком Хайденхайме.



В полуфинале соревнований Анохин потерпел поражение от будущего победителя японца Казуясу Минобе со счетом 9:15. Минобе в финале турнира оказался сильнее представителя Украины Богдана Никишина со счетом 15:13.



Вторым бронзовым призером стал итальянец Габриэле Чимини, уступивший в другом полуфинале Никишину со счетом 8:15.

Хайденхайм Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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