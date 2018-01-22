Новости Фехтование на шпагах Женская команда России стала второй на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах Российские шпажистки стали обладательницами серебряных наград этапа Кубка мира по фехтованию, который завершился в Гаване (Куба).

В финале россиянки потерпели поражение от спортсменок из Южной Кореи со счетом 34:45.

Бронзовыми призерками стали представительницы Китая, одержавшие победу над итальянками со счетом 38:30. Гавана Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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