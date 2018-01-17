17.01.2018 16:09
Фехтование на рапирах
Российские рапиристки одержали победу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира
Женская команда России стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах, который завершился в польском Катовице.В финале российские девушки нанесли поражение итальянкам со счетом 45:39. Тройку призеров замкнули француженки, обыгравшие представительниц Германии – 45:22.
За сборную России на этапе выступали Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Марта Мартьянова и Светлана Трипапина.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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