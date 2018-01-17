Фехтование на рапирах

Российские рапиристки одержали победу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира

Женская команда России стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах, который завершился в польском Катовице.В финале российские девушки нанесли поражение итальянкам со счетом 45:39. Тройку призеров замкнули француженки, обыгравшие представительниц Германии – 45:22.



