Инна Дериглазова, фото с russiasport.ru

Российская фехтовальщица Дериглазова выиграла этапа Кубка мира в Польше

Россиянка Инна Дериглазова стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах, который проходил в польском Катовице. В полуфинале Дериглазова оказалась сильнее итальянки Камиллы Манчини - 15:6, а в финале нанесла поражение представительнице США Ли Кифер - 15:4.



