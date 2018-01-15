15.01.2018 13:59
Инна Дериглазова, фото с russiasport.ru
Российская фехтовальщица Дериглазова выиграла этапа Кубка мира в Польше
Россиянка Инна Дериглазова стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах, который проходил в польском Катовице. В полуфинале Дериглазова оказалась сильнее итальянки Камиллы Манчини - 15:6, а в финале нанесла поражение представительнице США Ли Кифер - 15:4.
Третье место поделили Манчини и немка Анне Зауэр, которая в четвертьфинале победила россиянку Лейлу Пириеву - 15:6, а в полуфинале уступила Кифер - 7:15.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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