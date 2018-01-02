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02.01.2018 15:30
Хоккей с мячом (бенди)
Федерации хоккея с мячом России объявила расширенный состав сборной на ЧМ - 2018
Федерации хоккея с мячом России объявила расширенный состав национальной команды на чемпионат мира, который пройдет с 29 января по 4 февраля в Хабаровске.

Всего в заявке российской сборной 26 хоккеистов из семи российских и двух шведских клубов.

Полностью расширенный состав выглядит следующим образом:

вратари - Роман Черных ("Енисей"), Виктор Каменев, Денис Рысев (оба - "СКА-Нефтяник", Хабаровск);

защитники - Юрий Викулин, Михаил Прокопьев, Артем Ахметзянов (все - "Енисей"), Василий Грановский ("СКА-Нефтяник"), Павел Булатов ("Динамо", Москва);

полузащитники - Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Янис Бефус (все - "СКА-Нефтяник"), Вадим Чернов, Андрей Прокопьев, Дмитрий Макаров (все - "Енисей"), Никита Иванов ("Байкал-Энергия", Иркутск), Алан Джусоев ("Хаммарбю", Стокгольм), Дмитрий Савельев, Игорь Ларионов ("Волга", Ульяновская область), Сергей Шабуров ("Динамо", Москва), Евгений Дергаев ("Водник", Архангельск), Вадим Архипкин ("Бруберг/Сёдерхамн", Сёдерхамн);

нападающие - Артем Бондаренко ("СКА-Нефтяник"), Сергей Ломанов-младший, Алмаз Миргазов (оба - "Енисей"), Владимир Каланчин ("Кузбасс", Кемерово), Дмитрий Барбаков ("Динамо", Москва).
Города:
Хабаровск, городской округ
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/01/02/110764.html
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