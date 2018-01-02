Хоккей с мячом (бенди)

Федерации хоккея с мячом России объявила расширенный состав сборной на ЧМ - 2018

Федерации хоккея с мячом России объявила расширенный состав национальной команды на чемпионат мира, который пройдет с 29 января по 4 февраля в Хабаровске.





Всего в заявке российской сборной 26 хоккеистов из семи российских и двух шведских клубов.





Полностью расширенный состав выглядит следующим образом:





вратари - Роман Черных ("Енисей"), Виктор Каменев, Денис Рысев (оба - "СКА-Нефтяник", Хабаровск);





защитники - Юрий Викулин, Михаил Прокопьев, Артем Ахметзянов (все - "Енисей"), Василий Грановский ("СКА-Нефтяник"), Павел Булатов ("Динамо", Москва);





полузащитники - Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Янис Бефус (все - "СКА-Нефтяник"), Вадим Чернов, Андрей Прокопьев, Дмитрий Макаров (все - "Енисей"), Никита Иванов ("Байкал-Энергия", Иркутск), Алан Джусоев ("Хаммарбю", Стокгольм), Дмитрий Савельев, Игорь Ларионов ("Волга", Ульяновская область), Сергей Шабуров ("Динамо", Москва), Евгений Дергаев ("Водник", Архангельск), Вадим Архипкин ("Бруберг/Сёдерхамн", Сёдерхамн);



