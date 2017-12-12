Новости Хоккей с мячом (бенди) Сборная России выиграла Турнир четырех наций по хоккею с мячом Сборная России по хоккею с мячом стала победителем Турнира четырех наций в Швеции.

В воскресенье в заключительном матче турнира россияне обыграли команду хозяев турнира – 7:5. В составе российской сборной по дублю сделали Максим Ишкельдин, Алан Джусоев и Евгений Дергаев, еще один гол забил Вадим Архипкин.

Сборная России, набрав пять очков, стала первой, шведы (4) - вторые, третье место заняли финны (3), четвертое - норвежцы (0). Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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