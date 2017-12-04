Новости Яна Егорян Яна Егорян завоевала Кубок России п фехтованию Яна Егорян (Московская область) стала обладательницей Кубка России по фехтованию, розыгрыш которого состоялся в Смоленске.

В заключительной встрече двукратная олимпийская чемпионка уверенно переиграла московскую спортсменку Ольгу Никитину (15:10), завоевав Кубок России. Смоленск Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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