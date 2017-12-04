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04.12.2017 21:30
Яна Егорян
Яна Егорян завоевала Кубок России п фехтованию
Яна Егорян (Московская область) стала обладательницей Кубка России по фехтованию, розыгрыш которого состоялся в Смоленске.
В заключительной встрече двукратная олимпийская чемпионка уверенно переиграла московскую спортсменку Ольгу Никитину (15:10), завоевав Кубок России.
Города:
Смоленск
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/12/04/110741.html
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