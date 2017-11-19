На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Фехтование
Бадминтон
Бейсджампинг
Регби
Прыжки на батуте
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Фехтование
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
19.11.2017 20:57
Сергей Ходос, фото с rusfencing.ru
Мужская сборная России победила на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах
Российские шпажисты стали победителями командных соревнований на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в этот уикенд в итальянском Леньяно.

Команда России в составе Сергея Биды, Никиты Глазкова, Павла Сухова и Сергея Ходоса в финале нанесла поражение хозяевам соревнований со счетом со счетом 45:35.

Бронзовые награды завоевали представители Южной Кореи, переигравшие французов – 43:42.
Города:
Леньяно
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/11/19/110727.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
19.11.2017 20:57
Мужская сборная России победила на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах
05.11.2017 22:20
Российские саблисты Решетников и Ибрагимов выиграли бронзу этапа Кубка мира
04.11.2017 22:37
Женская сборная России завоевала серебро этапа Кубка мира по фехтованию
04.11.2017 22:27
Россиянка Светлана Трипапина стала третьей на этапе Кубка мира по фехтованию
31.10.2017 13:57
Женская сборная России выиграла этап Кубка мира по фехтованию на саблях
31.10.2017 13:25
Российские шпажисты стали вторыми на этапе Кубка мира по фехтованию
24.10.2017 14:29
Мужская сборная России по фехтованию на рапирах заняла второе место в командном турнире на этапе Кубка мира в Каире
Все новости
Сюжеты
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
Чемпионат мира по фехтованию. Казань - 2014
Чемпионат Европы по фехтованию. Франция - 2014
Чемпионат России по фехтованию - 2014
Чемпионат России по фехтованию. Владикавказ-2015
Публикации
15.03.2011 11:44
Пресс-конференция, посвященная турниру «Московская сабля»
Фото и видео
27.11.2013 11:46
Фото. Фехтование. Всемирные Игры Боевых Искусств 2013
18.08.2008 01:37
Фото. Пекин 2008. Фехтование - командные соревнования.(М)
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 