19.11.2017 20:57
Сергей Ходос, фото с rusfencing.ru
Мужская сборная России победила на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах
Российские шпажисты стали победителями командных соревнований на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в этот уикенд в итальянском Леньяно.
Команда России в составе Сергея Биды, Никиты Глазкова, Павла Сухова и Сергея Ходоса в финале нанесла поражение хозяевам соревнований со счетом со счетом 45:35.
Бронзовые награды завоевали представители Южной Кореи, переигравшие французов – 43:42.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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