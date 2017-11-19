Сергей Ходос, фото с rusfencing.ru

Мужская сборная России победила на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах

Российские шпажисты стали победителями командных соревнований на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в этот уикенд в итальянском Леньяно.





Команда России в составе Сергея Биды, Никиты Глазкова, Павла Сухова и Сергея Ходоса в финале нанесла поражение хозяевам соревнований со счетом со счетом 45:35.



