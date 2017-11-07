Хоккей с мячом (бенди)

Ульяновская "Волга" переиграла "Водник" в матче ЧР по хоккею с мячом

Ульяновская "Волга" на своей площадке нанесла поражение архангельскому "Воднику" в матче чемпионата России по хоккею с мячом (бенди).





Поединок состоялся во вторник в Ульяновске и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. В составе победителей дублем отличился Александр Степанов (35-я и 90-я минуты), автором еще одного забитого мяча стал Игорь Ларионов (77). У гостей голы забили Андрей Ковалев (45) и Александр Насонов (68).



