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07.11.2017 19:42
Хоккей с мячом (бенди)
Ульяновская "Волга" переиграла "Водник" в матче ЧР по хоккею с мячом
Ульяновская "Волга" на своей площадке нанесла поражение архангельскому "Воднику" в матче чемпионата России по хоккею с мячом (бенди).

Поединок состоялся во вторник в Ульяновске и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. В составе победителей дублем отличился Александр Степанов (35-я и 90-я минуты), автором еще одного  забитого мяча стал Игорь Ларионов (77). У гостей голы забили Андрей Ковалев (45) и Александр Насонов (68).

Следующую встречу "Волга" проведет на выезде 11 ноября против "СКА-Нефтяника", а "Водник" в тот же день на домашнем льду сыграет с сыктывкарским "Строителем".
Города:
Ульяновск
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/11/07/110718.html
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