Камиль Ибрагимов, фото с rusfencing.ru

Российские саблисты Решетников и Ибрагимов выиграли бронзу этапа Кубка мира

Россияне Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов завоевали бронзовые награды этапа Кубка мира по фехтованию на саблях, который проходит в эти дни в Алжире.





Решетников в полуфинале потерпел поражение от Эли Дершвица из США со счетом 14:15, а Ибрагимов уступил представителю Италии Энрико Берре (15:6).



