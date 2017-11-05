05.11.2017 22:20
Камиль Ибрагимов, фото с rusfencing.ru
Российские саблисты Решетников и Ибрагимов выиграли бронзу этапа Кубка мира
Россияне Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов завоевали бронзовые награды этапа Кубка мира по фехтованию на саблях, который проходит в эти дни в Алжире.
Решетников в полуфинале потерпел поражение от Эли Дершвица из США со счетом 14:15, а Ибрагимов уступил представителю Италии Энрико Берре (15:6).
Победителем турнира стал Дершвиц, который в финале одолел Берре со счетом 15:9.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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