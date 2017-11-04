Фехтование на рапирах

Женская сборная России завоевала серебро этапа Кубка мира по фехтованию

Российские рапиристки стали вторыми в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в эти дни во Франции.





В финале сборная России потерпела поражение от команды Италии со счетом 38:45.



