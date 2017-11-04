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04.11.2017 22:37
Фехтование на рапирах
Женская сборная России завоевала серебро этапа Кубка мира по фехтованию
Российские рапиристки стали вторыми в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в эти дни во Франции.

В финале сборная России потерпела поражение от команды Италии со счетом 38:45.

Сборная Китая во встрече за третье место одержала победу над командой США – 45:42.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/11/04/110714.html
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