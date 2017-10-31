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31.10.2017 14:14
Мини-футбол
Определились все участники 1/4 финала Кубка России по мини-футболу
Стали известны все команды, которые выступят в 1/4 финала Кубка России по мини-футболу:

"Норильский никель" - "Дина" (Москва),
"Автодор" (Смоленск) – "Синара" (Екатеринбург),
КПРФ (Москва) – "Сибиряк" (Новосибирск),
"Ухта" - "Газпром-Югра"

По итогам двух матчей 1/8 финала "Газпром-Югра" опередил "Алмаз-Алросу" (11:3, 6:1), КПРФ оказался сильнее "Политеха" (5:2, 6:1), "Синара"  обыграла ЗИК (8:1,4:0), "Автодор" победил "Тюмень" (2:2, 6:5), "Ухта" одолела "Прогресс" (4:2, 2:3), ДИНА выиграла у БЛиК (5:3, 4:3).

Первые матчи четвертьфинала пройдут 10 декабря, ответные – 26 декабря.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/10/31/110711.html
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