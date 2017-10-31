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Женская сборная России выиграла этап Кубка мира по фехтованию на саблях

Российские саблистки стали обладательницами золотых медалей этапа Кубка мира по фехтованию на саблях, который завершился в минувшие выходные во французском Орлеане.





Сборная России в составе Анны Башта, Софии Поздняковой, Светланы Шевелевой и Яны Обвинцевой были сильнее команд Германии (45:25), Украины (45:44) и Италии (45:41), а в финале нанесли поражение хозяйкам соревнований – представительницам Франции (45:32).



