31.10.2017 13:25
Фехтование на шпагах, фото pobedpix.com
Российские шпажисты стали вторыми на этапе Кубка мира по фехтованию
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала серебряные награды этапа Кубка мира, который проходил в швейцарском Берне.
В финале Антон Глебко, Павел Сухов, Сергей Бида и Сергей Ходос потерпели поражение от представителей Южной Кореи со счетом 39:45. Ранее россияне были сильнее сборных Германии (45:34), Чехии (45:44) и Италии (35:31).
Тройку призеров этапа Кубка мира замкнули спортсмены из Японии, обыгравшие итальянцев 18:15.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/10/31/110709.html