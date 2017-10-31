Новости Фехтование на шпагах, фото pobedpix.com Российские шпажисты стали вторыми на этапе Кубка мира по фехтованию Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала серебряные награды этапа Кубка мира, который проходил в швейцарском Берне.

В финале Антон Глебко, Павел Сухов, Сергей Бида и Сергей Ходос потерпели поражение от представителей Южной Кореи со счетом 39:45. Ранее россияне были сильнее сборных Германии (45:34), Чехии (45:44) и Италии (35:31).

Тройку призеров этапа Кубка мира замкнули спортсмены из Японии, обыгравшие итальянцев 18:15. Берн Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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