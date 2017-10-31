На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Фехтование
Пожарно-прикладной спорт
Мини-футбол
Перетягивание каната
Бочче
Бильярд
Бадминтон
Регби
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Фехтование
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
31.10.2017 13:25
Фехтование на шпагах, фото pobedpix.com
Российские шпажисты стали вторыми на этапе Кубка мира по фехтованию
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала серебряные награды этапа Кубка мира, который проходил в швейцарском Берне. 

В финале Антон Глебко, Павел Сухов, Сергей Бида и Сергей Ходос потерпели поражение от представителей Южной Кореи со счетом 39:45. Ранее россияне были сильнее сборных Германии (45:34), Чехии (45:44) и Италии (35:31).

Тройку призеров этапа Кубка мира замкнули спортсмены из Японии, обыгравшие итальянцев 18:15.
Города:
Берн
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/10/31/110709.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
31.10.2017 13:57
Женская сборная России выиграла этап Кубка мира по фехтованию на саблях
31.10.2017 13:25
Российские шпажисты стали вторыми на этапе Кубка мира по фехтованию
24.10.2017 14:29
Мужская сборная России по фехтованию на рапирах заняла второе место в командном турнире на этапе Кубка мира в Каире
16.10.2017 12:47
Российские рапиристки победили в командном первенстве на этапе Кубка мира по фехтованию
28.07.2017 12:19
Российские шпажисты и рапиристки завоевали бронзу чемпионата мира по фехтованию в командном турнире
24.07.2017 11:31
Дмитрий Жеребченко и Татьяна Гудкова стали чемпионами мира по фехтованию
21.07.2017 23:44
Инна Дериглазова завоевала золото, Камиль Ибрагимов - бронзу чемпионата мира по фехтованию
Все новости
Сюжеты
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
Чемпионат мира по фехтованию. Казань - 2014
Чемпионат Европы по фехтованию. Франция - 2014
Чемпионат России по фехтованию - 2014
Чемпионат России по фехтованию. Владикавказ-2015
Публикации
15.03.2011 11:44
Пресс-конференция, посвященная турниру «Московская сабля»
Фото и видео
27.11.2013 11:46
Фото. Фехтование. Всемирные Игры Боевых Искусств 2013
18.08.2008 01:37
Фото. Пекин 2008. Фехтование - командные соревнования.(М)
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 