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16.10.2017 12:47
Аделина Загидуллина, фото m.proufu.ru
Российские рапиристки победили в командном первенстве на этапе Кубка мира по фехтованию
Женская сборная России завоевала золото в командном первенстве на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, который проходил в Канкуне (Мексика).

В финале россиянки оказались сильнее представительниц Италии - 45:42.

В командных соревнованиях за сборную России на этапе выступали Анастасия Иванова, Марта Мартьянова, Светлана Трипапина и Аделина Загидуллина.

Города:
Канкун
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/10/16/110693.html
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