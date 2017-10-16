Новости Аделина Загидуллина, фото m.proufu.ru Российские рапиристки победили в командном первенстве на этапе Кубка мира по фехтованию Женская сборная России завоевала золото в командном первенстве на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, который проходил в Канкуне (Мексика).

В финале россиянки оказались сильнее представительниц Италии - 45:42.

В командных соревнованиях за сборную России на этапе выступали Анастасия Иванова, Марта Мартьянова, Светлана Трипапина и Аделина Загидуллина.

Канкун Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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