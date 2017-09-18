Новости настольный теннис Женская сборная России завоевала бронзу командного чемпионата Европы по настольному теннису Российские теннисистки стали обладательницами бронзовых наград командного чемпионата Европы, которые завершился в Люксембурге.

Сборная России в полуфинале уступила румынкам со счетом 0-3. Согласно регламенту турнира, бронзу получают обе команды, проигравшие в полуфиналах. Таким образом, вместе со сборной России бронзу завоевали представительницы Нидерландов.

Мужская команда России завершила турнир на 14-м месте. Люксембург Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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