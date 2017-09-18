Настольный теннис

Немцы и румынки стали победителями чемпионата Европы по настольному теннису

Мужская сборная Германии завоевала золото командного чемпионата Европы по настольному теннису, который проходил в Люксембурге. В финале немцы одержали победу над представителями Португалии со счетом 3-0. Бронзовыми призерами стали спортсмены из Словении и Франции. Россияне финишировали 14-ми.



