18.09.2017 16:37
Настольный теннис
Немцы и румынки стали победителями чемпионата Европы по настольному теннису
Мужская сборная Германии завоевала золото командного чемпионата Европы по настольному теннису, который проходил в Люксембурге. В финале немцы одержали победу над представителями Португалии со счетом 3-0. Бронзовыми призерами стали спортсмены из Словении и Франции. Россияне финишировали 14-ми.
В женской части турнира победу праздновали румынки, победившие в финальной встрече сборную Германии 3-2. Третье место разделили команды России и Нидерландов.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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