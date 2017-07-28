Сборная России по фехтованию на шпагах, фото с rusfencing.ru

Российские шпажисты и рапиристки завоевали бронзу чемпионата мира по фехтованию в командном турнире

Командными соревнованиями в немецком Лейпциге завершился чемпионат мира по фехтованию.





Мужская сборная России по фехтованию на шпагах, за которую выступали Павел Сухов, Сергей Ходос, Никита Глазков и Антон Глебко, стала бронзовым призёром чемпионата. В 1/8 финала российские шпажисты победили сборную Израиля - 45:36, а в четвертьфинале с таким же счётом взяли верх над командой Украины. В полуфинале наша команда в упорной борьбе уступила сборной Франции - 43:45, но сумела войти в число призёров, взяв верх в матче за третье место над сборной Венгрии - 45:38. В финале французы сломили сопротивление швейцарцев - 45:43.





В женском фехтовании на шпагах россиянки Татьяна Андрюшина, Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова и Дарья Мартынюк победили в 1/8 финала сборную Венгрии - 33:32, но в четвертьфинале потерпели поражение от польской команды - 41:45, а затем неудачно выступили в утешительном турнире, проиграв сборным Германии (34:40) и США (38:45), и завершили турнир на восьмом месте. Чемпионками мира стали эстонские шпажистки, победив в финале сборную Китая - 45:33. В борьбе за бронзу сборная Польши выиграла у команды Южной Кореи - 33:28.





Ещё одну бронзу для российский команды завоевала команда рапиристок в составе Инны Дериглазовой, Анастасии Ивановой, Светланы Трипапиной и Аделины Загидуллиной. В четвертьфинале наша команда взяла верх над канадскими рапиристками - 42:36, но в полуфинальном матче уступила сборной США - 42:45, а в борьбе за третье место россиянки разгромили команду Германии - 45:29. В финальном матче сборная Италии нанесла крупное поражение американкам - 45:25.





В мужском турнире рапиристов сборная России в составе Дмитрия Жеребченко, Тимура Арсланова, Тимура Сафина и Дмитрия Ригина в 1/8 финала разгромила команду Венгрии - 45:29, в четвертьфинале россияне не оставили шансов японцам - 45:32, но в полуфинале не справились со сборной США - 29:45, а в матче за бронзовые медали проиграли французам - 37:45 и финишировали на четвёртой позиции. Чемпионский титул завоевали итальянские рапиристы, победив в финале американцев - 45:41.





Женская сборная России по фехтованию на саблях, за которую выступали Валерия Большакова, Анна Башта, Яна Егорян и София Позднякова, в 1/8 финала разгромила команду Канады - 45:25, но в упорном четвертьфинальном матче уступила японкам - 43:45. В утешительном турнире российские саблистки одолели команды США (45:42) и Украины (45:43), финишировав в итоге на пятом месте. Чемпионками мира стали итальянки, разгромив в финале сборную Южной Кореи - 45:27. В матче за бронзу сборная Франции победила команду Японии - 45:39.



