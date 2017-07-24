На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Водное поло
Стрелковый спорт
Современное пятиборье
Фехтование
Мотобол
Пляжный футбол
Пляжный волейбол
Триатлон
Гольф
Бадминтон
Бокс французский (сават)
Шахматы
Автомобильный спорт
Вертолетный спорт
Скалолазание спортивное
Шашки
Сумо
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Фехтование
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
24.07.2017 11:31
Татьяна Гудкова, фото с rusfencing.ru
Дмитрий Жеребченко и Татьяна Гудкова стали чемпионами мира по фехтованию
Личные соревнования завершились в минувшие выходные на чемпионате мира по фехтованию, продолжающемся в немецком Лейпциге. 

Дмитрий Жеребченко завоевал титул чемпиона мира по фехтованию на рапирах. В 1/32 финала Жеребченко победил Чун Ка Лона из Гонконга со счётом 15:10, в 1/16 финала взял верх над другим представителем этой команды - Чой Чун Ином - 15:11, в 1/8 финала одержал победу над соотечественником - Алексеем Черемисиновым - 15:11, в четвертьфинале не оставил шансов американцу Александру Массиаласу - 15:8, в полуфинале был сильнее японца Такаиро Сикине - 15:12, а в финальном поединке победил ещё одного японского рапириста - Тосию Саито - 15:12. Бронзовые медали завоевали Сикине и итальянец Даниэле Гароццо. 

Тимур Сафин в 1/32 финала победил грузина Луку Гаганидзе - 15:8, в 1/16 финала уверенно разобрался с мексиканцем Даниэлем Гомесом - 15:6, но в 1/8 финала потерпел поражение от Саито - 14:15 и занял итоговое девятое место. 

Тимур Арсланов в 1/32 финала разгромил Жереми Кериэля из Кот-д`Ивуара - 15:5, в 1/16 финала уверенно победил Алаедина Абуелкассема из Египта - 15:7, но в 1/8 финала крупно проиграл Сикине - 3:15 и завершил турнир на 14-м месте. 

Черемисинов после побед в 1/32 финала над Джеймсом-Эндрю Дэвисом из Великобритании - 15:11 и в 1/16 финала над американцем Майлсом Шамли-Уотсоном - 15:13 уступил в 1/8 финала Жеребченко и финишировал 16-м. 

Татьяна Гудкова завоевала золотую медаль в женском турнире по фехтованию на шпагах. В 1/32 финала Гудкова одолела Монику Созанску из Германии - 13:12, в 1/16 финала победила Инчжеон Чой из Южной Кореи, в 1/8 финала выбила из борьбы эстонскую спортсменку Ирину Эмбрих - 15:8, одержала победу в четвертьфинальном российском противостоянии над Виолеттой Колобовой - 15:11, в полуфинале сломила сопротивление Юлии Беляевой из Эстонии - 13:12, а в финале одержала победу над польской шпажисткой Евой Нелип - 11:9. Бронзовыми призёрами стали Беляева и украинка Елена Кривицка. 

Колобова в 1/32 финала выиграла у Кайлин Си из Гонконга - 15:12, в 1/16 финала прошла француженку Арианноу Малло - 15:10, в 1/8 финала победила Юн Ми Кан из Южной Кореи - 15:8, но в четвертьфинале уступила Гудковой и заняла итоговое пятое место. 

Татьяна Логунова в 1/32 финала одолела израильтянку Николь Тал - 10:8, в 1/16 финала разгромила француженку Коралин Виталис - 15:5, в 1/8 финала была сильнее венгерки Вивьен Варнаи - 15:10, но в четвертьфинале потерпела поражение от Кривицкой - 11:15 и заняла шестую позицию. 

Дарья Мартынюк уже в 1/32 финала проиграла Эмбрих - 7:15 и была классифицирована 55-й. 

Победителем мужского турнира шпажистов стал итальянец Паоло Пиццо. В финале он был сильнее Николая Новосёлова из Эстонии - 15:13. Бронзовые медали завоевали венгр Андраш Редли и немец Рихард Шмидт. 

Лучшим из россиян стал Павел Сухов, занявший 20-е место. В 1/32 финала он победил соотечественника - Сергея Ходоса со счётом 15:9, но в 1/16 финала потерпел поражение от Пиццо - 13:15. 

Вадим Анохин в 1/32 финала проиграл чеху Иржи Берану - 10:15 и финишировал 37-м. Ходос после поражения от Сухова был классифицирован 51-м. Никита Глазков на этой же стадии уступил Пиццо - 14:15 и завершил турнир 56-м. 

Чемпионский титул в женском фехтовании на саблях завоевала украинка Ольга Харлан, разгромив в финале Аззу Бесбеш из Туниса - 15:5. Бронзовыми призёрами стали итальянка Ирэн Веччи и француженка Сесилия Бердер.

Из российских саблисток до 1/8 финала дошла только Софья Позднякова. В 1/32 финала она без проблем прошла румынку Бьянку Паску - 15:6, в 1/16 финала одержала трудную победу над американкой Дагмарой Возняк - 15:14, но в борьбе за выход в четвертьфинал потерпела поражение от японки Мисаки Эмуры - 12:15 и заняла 16-е место. 

Яна Егорян, разгромив в 1/32 финала канадку Мэдисон Тургуд - 15:5, в 1/16 финала проиграла Люсии Мартин-Португеш из Испании - 13:15 и завершила турнир на 17-й позиции. 

Валерия Большакова в 1/32 финала победила гречанку Теодору Гкунтуру - 15:10, но в следующем поединке уступила Веччи - 6:15 и финишировала 31-й.

Анна Башта проиграла в 1/32 финала Богне Юзвяк из Польши - 10:15 и была классифицирована 39-й. 
Города:
Лейпциг
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/24/110596.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
28.07.2017 12:19
Российские шпажисты и рапиристки завоевали бронзу чемпионата мира по фехтованию в командном турнире
24.07.2017 11:31
Дмитрий Жеребченко и Татьяна Гудкова стали чемпионами мира по фехтованию
21.07.2017 23:44
Инна Дериглазова завоевала золото, Камиль Ибрагимов - бронзу чемпионата мира по фехтованию
18.06.2017 18:18
Российские саблисты завоевали золото, шпажистки - серебро чемпионата Европы по фехтованию
17.06.2017 12:51
Виолетта Колобова и мужская российская команда шпажистов завоевали золото, рапиристки - серебро чемпионата Европы по фехтованию
14.06.2017 23:27
Российские рапиристы и саблистки завоевали серебряные награды чемпионата Европы по фехтованию
13.06.2017 23:32
Инна Дериглазова завоевала серебро, Сергей Ходос - бронзу чемпионата Европы по фехтованию
Все новости
Сюжеты
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
Чемпионат мира по фехтованию. Казань - 2014
Чемпионат Европы по фехтованию. Франция - 2014
Чемпионат России по фехтованию - 2014
Чемпионат России по фехтованию. Владикавказ-2015
Публикации
15.03.2011 11:44
Пресс-конференция, посвященная турниру «Московская сабля»
Фото и видео
27.11.2013 11:46
Фото. Фехтование. Всемирные Игры Боевых Искусств 2013
18.08.2008 01:37
Фото. Пекин 2008. Фехтование - командные соревнования.(М)
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 