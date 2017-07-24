Татьяна Гудкова, фото с rusfencing.ru

Дмитрий Жеребченко и Татьяна Гудкова стали чемпионами мира по фехтованию

Личные соревнования завершились в минувшие выходные на чемпионате мира по фехтованию, продолжающемся в немецком Лейпциге.





Дмитрий Жеребченко завоевал титул чемпиона мира по фехтованию на рапирах. В 1/32 финала Жеребченко победил Чун Ка Лона из Гонконга со счётом 15:10, в 1/16 финала взял верх над другим представителем этой команды - Чой Чун Ином - 15:11, в 1/8 финала одержал победу над соотечественником - Алексеем Черемисиновым - 15:11, в четвертьфинале не оставил шансов американцу Александру Массиаласу - 15:8, в полуфинале был сильнее японца Такаиро Сикине - 15:12, а в финальном поединке победил ещё одного японского рапириста - Тосию Саито - 15:12. Бронзовые медали завоевали Сикине и итальянец Даниэле Гароццо.





Тимур Сафин в 1/32 финала победил грузина Луку Гаганидзе - 15:8, в 1/16 финала уверенно разобрался с мексиканцем Даниэлем Гомесом - 15:6, но в 1/8 финала потерпел поражение от Саито - 14:15 и занял итоговое девятое место.





Тимур Арсланов в 1/32 финала разгромил Жереми Кериэля из Кот-д`Ивуара - 15:5, в 1/16 финала уверенно победил Алаедина Абуелкассема из Египта - 15:7, но в 1/8 финала крупно проиграл Сикине - 3:15 и завершил турнир на 14-м месте.





Черемисинов после побед в 1/32 финала над Джеймсом-Эндрю Дэвисом из Великобритании - 15:11 и в 1/16 финала над американцем Майлсом Шамли-Уотсоном - 15:13 уступил в 1/8 финала Жеребченко и финишировал 16-м.





Татьяна Гудкова завоевала золотую медаль в женском турнире по фехтованию на шпагах. В 1/32 финала Гудкова одолела Монику Созанску из Германии - 13:12, в 1/16 финала победила Инчжеон Чой из Южной Кореи, в 1/8 финала выбила из борьбы эстонскую спортсменку Ирину Эмбрих - 15:8, одержала победу в четвертьфинальном российском противостоянии над Виолеттой Колобовой - 15:11, в полуфинале сломила сопротивление Юлии Беляевой из Эстонии - 13:12, а в финале одержала победу над польской шпажисткой Евой Нелип - 11:9. Бронзовыми призёрами стали Беляева и украинка Елена Кривицка.





Колобова в 1/32 финала выиграла у Кайлин Си из Гонконга - 15:12, в 1/16 финала прошла француженку Арианноу Малло - 15:10, в 1/8 финала победила Юн Ми Кан из Южной Кореи - 15:8, но в четвертьфинале уступила Гудковой и заняла итоговое пятое место.





Татьяна Логунова в 1/32 финала одолела израильтянку Николь Тал - 10:8, в 1/16 финала разгромила француженку Коралин Виталис - 15:5, в 1/8 финала была сильнее венгерки Вивьен Варнаи - 15:10, но в четвертьфинале потерпела поражение от Кривицкой - 11:15 и заняла шестую позицию.





Дарья Мартынюк уже в 1/32 финала проиграла Эмбрих - 7:15 и была классифицирована 55-й.





Победителем мужского турнира шпажистов стал итальянец Паоло Пиццо. В финале он был сильнее Николая Новосёлова из Эстонии - 15:13. Бронзовые медали завоевали венгр Андраш Редли и немец Рихард Шмидт.





Лучшим из россиян стал Павел Сухов, занявший 20-е место. В 1/32 финала он победил соотечественника - Сергея Ходоса со счётом 15:9, но в 1/16 финала потерпел поражение от Пиццо - 13:15.





Вадим Анохин в 1/32 финала проиграл чеху Иржи Берану - 10:15 и финишировал 37-м. Ходос после поражения от Сухова был классифицирован 51-м. Никита Глазков на этой же стадии уступил Пиццо - 14:15 и завершил турнир 56-м.





Чемпионский титул в женском фехтовании на саблях завоевала украинка Ольга Харлан, разгромив в финале Аззу Бесбеш из Туниса - 15:5. Бронзовыми призёрами стали итальянка Ирэн Веччи и француженка Сесилия Бердер.





Из российских саблисток до 1/8 финала дошла только Софья Позднякова. В 1/32 финала она без проблем прошла румынку Бьянку Паску - 15:6, в 1/16 финала одержала трудную победу над американкой Дагмарой Возняк - 15:14, но в борьбе за выход в четвертьфинал потерпела поражение от японки Мисаки Эмуры - 12:15 и заняла 16-е место.





Яна Егорян, разгромив в 1/32 финала канадку Мэдисон Тургуд - 15:5, в 1/16 финала проиграла Люсии Мартин-Португеш из Испании - 13:15 и завершила турнир на 17-й позиции.





Валерия Большакова в 1/32 финала победила гречанку Теодору Гкунтуру - 15:10, но в следующем поединке уступила Веччи - 6:15 и финишировала 31-й.



