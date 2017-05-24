"Дина" и "Динамо" сыграют в финале чемпионата России по мини-футболу

Третьи и четвёртые матчи полуфинальных серий чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в понедельник и вторник в Югорске и Щёлкове.





Югорский клуб "Газпром-Югра" принимал московскую "Дину". В третьем матче серии гости добились преимущества в три гола по итогам первого тайма - отличились Данил Кутузов, Сергей Абрамов и Артём Ниязов. После перерыва Кайо Размочил счёт, затем Абрамов забил четвёртый мяч, но Ришат Котляров, Катата и Андрей Афанасьев голевой серией уравняли шансы. Эскердинья вновь вывел гостей вперёд, но Котляров перевёл игру в овертайм. Решающий мяч в ворота югорчан забил в конце первой дополнительной пятиминутки Глеб Разорёнов. 6:5 - трудная победа "Дины".





На следующий день в первом тайме состоялось лишь одно взятие ворот - ворота югорчан распечатал Андрей Понкратов. Во второй 25-минутке два мяча подряд в ворота гостей забил Иван Чишкала. Пятый матч уже казался неизбежным, но в самом конце основного времени Дмитрий Прудников отправил команды в дополнительную десятиминутку. Оба гола состоялись во вторые пять минут - сначала дубль оформил Понкратов, а в концовке все вопросы снял Абрамов. Победив со счётом 4:2, "Дина" выиграла серию - 3:1 и первой завоевала путёвку в финал.





Подмосковные динамовцы принимали в Щёлкове новосибирский "Сибиряк". В первом тайме третьего матча счёт открыл Вилде, после перерыва преимущество хозяев удвоил Ари, а гости сумели лишь размочить счёт в концовке - отличился Сергей Иванов. 2:1 - бело-голубые одержали победу.





Ключевым в четвёртом матче стал отрезок между десятой и четырнадцатой минутами, когда Ари, Нандо, Вилде и ещё раз Ари четырежды пробили оборону новосибирцев. Жоан сумел до перерыва размочить счёт, но после возобновления игры Ари и Павел Сучилин продолжили разгром гостей, Жоан и Руслан Кудзиев чуть сократили отставание, а Анатолий Бадретдинов поставил победную для хозяев точку - 7:3. "Динамо" завершило серию в свою пользу - 3:1.





Таким образом, золотые медали разыграют в финальной серии до трёх побед "Дина" и "Динамо". Первые матчи пройдут 30 и 31 мая в Троицке, третий и при необходимости четвёртый - 3 и 4 июня в Щёлкове, а если понадобится пятая встреча, то она пройдёт в Троицке 7 июня.





В эти же сроки бронзовые медали разыграют "Сибиряк" и "Газпром-Югра". Первый, второй и возможный пятый матчи состоятся в Новосибирске.





Третий матч. "Газпром-Югра" (Югорск) - "Дина" (Москва) 5:6 ОТ (0:3, 5:2, 0:1, 0:0)

0:1. Данил Кутузов, 8

0:2. Сергей Абрамов, 13

0:3. Артём Ниязов, 24

1:3. Кайо, 27

1:4. Сергей Абрамов, 31

2:4. Ришат Котляров, 34

3:4. Катата, 36

4:4. Андрей Афанасьев, 37

4:5. Эскердинья, 41

5:5. Ришат Котляров, 45

5:6. Глеб Разорёнов, 55.





"Газпром-Югра": Звиад Купатадзе (вратарь), Сергей Слемзин (запасной вратарь), Александр Копейкин (капитан), Андрей Афанасьев, Ришат Котляров, Кайо, Иван Чишкала, Александр Пирогов, Катата, Иван Сигнев, Александр Чёрный.

"Дина": Евгений Иваняк (вратарь), Сергей Зуев (запасной вратарь), Глеб Разорёнов, Артём Ниязов, Янар Асадов, Сергей Абрамов, Эскердинья, Дмитрий Прудников (капитан), Павел Чистополов, Данил Кутузов, Андрей Понкратов, Арсер Багиров. Запасные - Александр Крутый, Андрей Заболонков.





Предупреждены: Кайо (40) - Понкратов (29), Ниязов (32), Эскердинья (40).

Удалены: Сигнев (29), Котляров (50).





Четвёртый матч. "Газпром-Югра" (Югорск) - "Дина" (Москва) 2:4 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:2)

0:1. Андрей Понкратов, 18

1:1. Иван Чишкала, 35

2:1. Иван Чишкала, 36

2:2. Дмитрий Прудников, 50

2:3. Андрей Понкратов, 57

2:4. Сергей Абрамов, 60.





"Газпром-Югра": Звиад Купатадзе (вратарь), Сергей Слемзин (запасной вратарь), Александр Копейкин (капитан), Андрей Афанасьев, Кайо, Иван Чишкала, Александр Пирогов, Александр Чёрный.

"Дина": Евгений Иваняк (вратарь), Сергей Зуев (запасной вратарь), Глеб Разорёнов, Артём Ниязов, Янар Асадов, Сергей Абрамов, Эскердинья, Дмитрий Прудников (капитан), Павел Чистополов, Данил Кутузов, Андрей Понкратов, Андрей Заболонков, Арсер Багиров. Запасной - Александр Крутый.





Предупреждены: Купатадзе (21), Чишкала (50) - Асадов (29), Разорёнов (27).





Итог серии - 1:3.





Третий матч. "Динамо" (Московская область) - "Сибиряк" (Новосибирск) 2:1 (1:0)

1:0. Вилде, 11

2:0. Ари, 28

2:1. Сергей Иванов, 49.





"Динамо": Георгий Замтарадзе (вратарь), Густаво, Константин Туринцев (запасные вратари), Александр Фукин, Нандо, Робиньо, Сирило (капитан), Павел Сучилин, Вилде, Ари, Ренат Шакиров, Денис Бурков, Анатолий Бадретдинов. Запасной - Сергей Орлов.

"Сибиряк": Николай Балашов (вратарь), Алексей Формин (запасной вратарь), Сергей Покотыло, Руслан Кудзиев, Сергей Иванов (капитан), Жоан, Юлиан Шамсутдинов, Роман Главатских, Ильдар Нугуманов, Талес, Максим Волынюк, Сергей Чухрий, Сими Сайотти. Запасной - Никита Анисимов.





Предупреждены: Сучилин (34) - Талес (31), Кудзиев (42).





Четвёртый матч. "Динамо" (Московская область) - "Сибиряк" (Новосибирск) 7:3 (4:1)

1:0. Ари, 10

2:0. Нандо, 11

3:0. Вилде, 13

4:0. Ари, 14

4:1. Жоан, 20

5:1. Ари, 31

6:1. Павел Сучилин, 35

6:2. Жоан, 39

6:3. Руслан Кудзиев, 44

7:3. Анатолий Бадретдинов, 49.





"Динамо": Георгий Замтарадзе, Густаво (вратари), Константин Туринцев (запасной вратарь), Ари, Александр Фукин, Нандо, Робиньо, Сирило (капитан), Павел Сучилин, Вилде, Ренат Шакиров, Анатолий Бадретдинов. Запасной - Сергей Орлов.

"Сибиряк": Николай Балашов (вратарь), Алексей Формин (запасной вратарь), Сергей Покотыло, Руслан Кудзиев, Никита Анисимов, Сергей Иванов (капитан), Жоан, Юлиан Шамсутдинов, Роман Главатских, Ильдар Нугуманов, Талес, Максим Волынюк, Сергей Чухрий, Сими Сайотти.





Предупреждены: Шакиров (49) - Шамсутдинов (44), Покотыло (49), Анисимов (50).



