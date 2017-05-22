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22.05.2017 09:21
фото с rusfencing.ru
Российские саблисты завоевали серебро в командном турнире на мадридском этапе Кубка мира по фехтованию
Этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди мужчин состоялся 19-21 мая в столице Испании Мадриде. 

Сборная России, за которую выступали Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов и Алексей Якименко, стала серебряным призёром командного турнира. В 1/8 финала российские саблисты не оставили шансов сборной Канады - 45:26. В четвертьфинале наша команда встречалась с немецкими саблистами. После пяти боёв преимущество россиян было минимальным - 25:24, но в решающих поединках Ибрагимов, Даниленко и Якименко не оставили соперникам шансов, завершив матч со счётом 45:35. 

В полуфинале наша команда встречалась со сборной Венгрии. После первого круга россияне вели одно очко, а затем постепенно оторвались от соперника и добились победы - 45:38. 
В финале наша команда встречалась со сборной Италии. И здесь после первого круга счёт был 15:14 в пользу россиян, но затем итальянские саблисты перехватили инициативу и взяли верх - 45:34, оставив российскую сборную с серебром. В матче за бронзу сборная Венгрии одолела команду Румынии - 45:43. 

Лучшим из россиян в личном турнире стал Дмитрий Даниленко. В 1/32 финала Дмитрий с минимальным перевесом одолел француза Тома Зейтца - 15:14, в 1/16 финала сломил сопротивление грузина Сандро Базадзе - 15:13, в 1/8 финала сломил сопротивление итальянца Диего Оккьюцци - 15:14, но в четвертьфинальном поединке потерпел поражение от Макса Хартунга из Германии - 5:15 и завершил турнир на восьмом месте. 

Камиль Ибрагимов в 1/32 финала победил грузина Беку Базадзе - 15:9, в 1/16 финала в российском противостоянии был сильнее Вениамина Решетникова - 15:10, но в 1/8 финала проиграл итальянцу Энрико Берре - 12:15 и был классифицирован 11-м. 

Алексей Якименко в 1/32 финала разгромил француза Тристана Лорена - 15:5, в 1/16 финала нанёс сокрушительное поражение израильтянину Константину Воронову - 15:3, но в 1/8 финала с минимальной разницей уступил венгру Арону Силади и занял 13-ю позицию. 

Владислав Поздняков в 1/32 финала проиграл Бьёрну Хюбнеру из Германии - 12:15, Андрей Гладков уступил венгру Арону Силади - 11:15, а Василий Ширшов не справился с американцем Дэрилом Хомером - 9:15. Решетников финишировал 22-м, Поздняков - 43-м, Гладков - 48-м, Ширшов - 62-м, Константин Лоханов - 73-м, Анатолий Костенко - 91-м, Ростислав Красильников - 131-м.  
Города:
Мадрид
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/22/110390.html
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