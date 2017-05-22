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22.05.2017 08:36
Инна Дериглазова, фото с russiasport.ru
Дериглазова завоевала серебро, Трипапина и Жеребченко - бронзу на шанхайском турнире Гран-при по фехтованию на рапирах
Турнир серии Гран-при по фехтованию на рапирах состоялся 19-21 мая в китайском Шанхае. 

Две награды завоевали российские рапиристки: Инна Дериглазова стала серебряным призёром, а Светлана Трипапина - бронзовым. 

Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова в 1/32 финала одержала победу над француженкой Маевой Ранкурель - 15:8, в 1/16 финала взяла верх над соотечественницей - Ииной Елесиной - 15:10, в 1/8 финала разгромила китаянку Ле Хуйлин - 15:5, в четвертьфинале была сильнее итальянки Алисы Вольпи - 15:10, в полуфинале без проблем разобралась с француженкой Изаорой Тибу - 15:5, а в финале лишь один укол уступила итальянке Мартине Батини - 14:15 и завершила турнир с серебряной наградой. 

Светлана Трипапина в 1/32 финала взяла верх над француженкой Жеромин Мпа-Нжанга - 15:10, в 1/16 финала прошла американку Жаклин Дубрович - 15:9, в 1/8 финала разгромила Анну Зауэр из Германии - 15:5, в четвертьфинале сломила сопротивление американки Николь Росс - 15:13, но в полуфинале потерпела поражение от Батини - 10:15 и завоевала бронзовую медаль, разделив третье место с Тибу. 

Аделина Загидуллина в 1/32 финала победила американку Нзингу Прескод - 15:11, в 1/16 финала выбила из турнира ещё одну россиянку - Яну Алборову - 15:7, но в 1/8 финала проиграла канадке Элинор Харви - 13:15 и завершила соревнования на 12-м месте. 

Марта Мартьянова в 1/32 финала победила в российском противостоянии Ларису Коробейникову - 15:13, в 1/16 финала одержала победу над Аидой Мохамед из Венгрии - 15:11, но в 1/8 финала уступила Николь Росс - 8:15 и была классифицирована 16-й. 

Яна Алборова в 1/32 финала прошла Леонию Эберт из Германии - 15:10, а в 1/16 финала потерпела поражение от Загидуллиной и заняла 21-е место. 

Ирина Елесина после победы в 1/32 финала была сильнее японки Шихо Нишиоки - 15:11, но в следующем круге проиграла Дериглазовой и расположилась в итоговом протоколе на 23-й позиции. 

Лейла Пириева в 1/32 финала была сильнее соотечественницы - Анастасии Ивановой - 15:7, но в 1/16 финала не справилась с француженкой Астрид Гюйяр - 13:15 и финишировала 28-й. 

Кристина Самсонова в 1/32 финала проиграла итальянке Франческе Палумбо - 10:15 и заняла 36-е место. Коробейникова - 35-я, Иванова - 38-я, Оксана Мартинес Хауреги - 74-я.  

Бронзовым призёром мужского турнира стал Дмитрий Жеребченко. В 1/32 финала Дмитрий победил в российском противостоянии Аскара Хамзина - 15:10, в 1/16 финала был сильнее испанца Карлоса Льявадора - 15:9, в 1/8 финала был сильнее француза Энцо Лефора - 15:12, в четвертьфинале одолел японца Такахиро Шикине - 15:14, но в полуфинале уступил итальянцу Алессио Фокони и разделил третье место с французом Эрваном Ле Пешу, проигравшим британцу Ричарду Крюзу. В финале Крюз взял верх над Фокони. 

Тимур Сафин в 1/32 финала не оставил шансов французу Медди Элису - 15:6, но в 1/16 финала проиграл один укол ещё одному представителю этой страны - Жюльену Мертине - 14:15 и занял 17-е место. 

Алексей Черемисинов в 1/32 финала разгромил другого россиянина - Кирилла Бородачёва - 15:5, но в 1/16 финала уступил итальянцу Джорджо Аволе - 10:15 и завершил турнир на на 23-й позиции.

Тимур Арсланов после победы в 1/32 финала над французом Александром Сидо - 15:12 уступил в следующем поединке итальянцу Андреа Кассаре - 13:15 и расположился на 27-й позиции. 

Бородачёв финишировал 45-м, Хамзин - 46-м, Григорий Семенюк - 66-м, Иван Трошин - 70-м, Дмитрий Ригин - 71-м, Александр Сироткин - 78-м, Искандер Ахметов - 103-м, Владислав Мыльников - 124-м. 
Города:
Шанхай
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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