"Динамо" и "Дина" сравняли счёт в полуфинальных сериях чемпионата России по мини-футболу

Вторые матчи полуфинальных серий чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в пятницу в Новосибирске и Троицке.





Новосибирский "Сибиряк" принимал подмосковное "Динамо". В первом тайме два мяча забил Вилде, а затем Александр Фукин увеличил преимущество динамовцев. После перерыва Денис Бурков довёл разницу до четырёх мячей, Сими Сайотти размочил счёт, но последнее слово осталось за Вилде, оформившим хет-трик и установившим итоговый результат - 5:1 в пользу бело-голубых. Счёт в серии до трёх побед ставнялся - 1:1.





Московская "Дина" играла на домашней арене с югорским клубом "Газпром-Югра". В первом тайме ворота гостей поразили Эскердинья, Артём Ниязов и Янар Асадов. В концовке матча Эскердинья поставил победную точку - 4:0 в пользу москвичей. И в этой серии установилось равновесие - 1:1.





Третьи и четвёртые матчи полуфиналов состоятся 22 и 23 мая в Щёлкове и Югорске.





"Сибиряк" (Новосибирск) - "Динамо" (Московская область) 1:5 (0:3)

0:1. Вилде, 10

0:2. Вилде, 18

0:3. Александр Фукин, 20

0:4. Денис Бурков, 32

1:4. Сими Сайотти, 38

1:5. Вилде, 42.





"Сибиряк": Алексей Формин, Николай Балашов (вратари), Сергей Покотыло, Руслан Кудзиев, Никита Анисимов, Сергей Иванов (капитан), Жоан, Юлиан Шамсутдинов, Роман Главатских, Талес, Максим Волынюк, Сергей Чухрий, Сими Сайотти. Запасной - Ильдар Нугуманов.

"Динамо": Георгий Замтарадзе (вратарь), Густаво (запасной вратарь, капитан), Константин Туринцев (запасной вратарь), Ари, Александр Фукин, Нандо, Робиньо, Денис Бурков, Павел Сучилин, Вилде, Ренат Шакиров, Сергей Орлов, Анатолий Бадретдинов.

Предупреждены: Покотыло (21), Жоан (41) - Сучилин (34).





Счёт в серии - 1:1.





"Дина" (Москва) - "Газпром-Югра" (Югорск) 4:0 (3:0)

1:0. Эскердинья, 8

2:0. Артём Ниязов, 11

3:0. Янар Асадов, 22

4:0. Эскердинья, 47.





"Дина": Евгений Иваняк (вратарь), Сергей Зуав (запасной вратарь), Глеб Разорёнов, Артём Ниязов, Янар Асадов, Эскердинья, Дмитрий Прудников (капитан), Данил Кутузов, Андрей Понкратов, Арсер Багиров. Запасные - Павел Чистополов, Александр Крутый, Андрей Заболонков.

"Газпром-Югра": Звиад Купатадзе (вратарь), Сергей Слемзин, Артём Шевченко (запасные вратари), Александр Копейкин (капитан), Дмитрий Лысков, Андрей Афанасьев, Ришат Котляров, Кайо, Александр Пирогов, Иван Сигнев.

Предупреждены: Копейкин (22), Купатадзе (32).



