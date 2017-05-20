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20.05.2017 15:40
"Динамо" и "Дина" сравняли счёт в полуфинальных сериях чемпионата России по мини-футболу
Вторые матчи полуфинальных серий чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в пятницу в Новосибирске и Троицке. 

Новосибирский "Сибиряк" принимал подмосковное "Динамо". В первом тайме два мяча забил Вилде, а затем Александр Фукин увеличил преимущество динамовцев. После перерыва Денис Бурков довёл разницу до четырёх мячей, Сими Сайотти размочил счёт, но последнее слово осталось за Вилде, оформившим хет-трик и установившим итоговый результат - 5:1 в пользу бело-голубых. Счёт в серии до трёх побед ставнялся - 1:1. 

Московская "Дина" играла на домашней арене с югорским клубом "Газпром-Югра". В первом тайме ворота гостей поразили Эскердинья, Артём Ниязов и Янар Асадов. В концовке матча Эскердинья поставил победную точку - 4:0 в пользу москвичей. И в этой серии установилось равновесие - 1:1. 

Третьи и четвёртые матчи полуфиналов состоятся 22 и 23 мая в Щёлкове и Югорске. 

"Сибиряк" (Новосибирск) - "Динамо" (Московская область) 1:5 (0:3)
0:1. Вилде, 10
0:2. Вилде, 18
0:3. Александр Фукин, 20
0:4. Денис Бурков, 32
1:4. Сими Сайотти, 38
1:5. Вилде, 42. 

"Сибиряк": Алексей Формин, Николай Балашов (вратари), Сергей Покотыло, Руслан Кудзиев, Никита Анисимов, Сергей Иванов (капитан), Жоан, Юлиан Шамсутдинов, Роман Главатских, Талес, Максим Волынюк, Сергей Чухрий, Сими Сайотти. Запасной - Ильдар Нугуманов. 
"Динамо": Георгий Замтарадзе (вратарь), Густаво (запасной вратарь, капитан), Константин Туринцев (запасной вратарь), Ари, Александр Фукин, Нандо, Робиньо, Денис Бурков, Павел Сучилин, Вилде, Ренат Шакиров, Сергей Орлов, Анатолий Бадретдинов. 
Предупреждены: Покотыло (21), Жоан (41) - Сучилин (34). 

Счёт в серии - 1:1. 

"Дина" (Москва) - "Газпром-Югра" (Югорск) 4:0 (3:0)
1:0. Эскердинья, 8
2:0. Артём Ниязов, 11
3:0. Янар Асадов, 22
4:0. Эскердинья, 47. 

"Дина": Евгений Иваняк (вратарь), Сергей Зуав (запасной вратарь), Глеб Разорёнов, Артём Ниязов, Янар Асадов, Эскердинья, Дмитрий Прудников (капитан), Данил Кутузов, Андрей Понкратов, Арсер Багиров. Запасные - Павел Чистополов, Александр Крутый, Андрей Заболонков. 
"Газпром-Югра": Звиад Купатадзе (вратарь), Сергей Слемзин, Артём Шевченко (запасные вратари), Александр Копейкин (капитан), Дмитрий Лысков, Андрей Афанасьев, Ришат Котляров, Кайо, Александр Пирогов, Иван Сигнев. 
Предупреждены: Копейкин (22), Купатадзе (32).

Счёт в серии - 1:1.  
Города:
Новосибирск, городской округ, Троицк, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/20/110381.html
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