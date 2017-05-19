"Газпром-Югра" и "Сибиряк" победили в первых полуфинальных матчах чемпионата России по мини-футболу

Первые полуфинальные матчи чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в четверг в Новосибирске и Троицке.





Новосибирский "Сибиряк" принимал подмосковное "Динамо". В первом тайме Павел Сучилин и Ари поразили ворота хозяев, на что новосибирцы ответили голом Максима Волынюка. После перерыва Сими Сайотти сравнял счёт, затем гол Робиньо отыграл Жоан, а на точный удар Александра Фукина ответил Роман Главатских. Таким образом, в основное время была зафиксирована ничья - 4:4.





На первой же минуте овертайма у хозяев отличился Руслан Кудзиев, у гостей - Робиньо. Затем ещё один дубль в этой встрече оформил Фукин, но во второй дополнительной пятиминутке Сергей Иванов перевёл игру в серию шестиметровых ударов. Трёх пенальти в исполнении каждой команды для выявления победителя не хватило, а в решающий момент точнее оказались хозяева - 5:4.





Московская "Дина" играла на домашней арене с югорским клубом "Газпром-Югра". Первый тайм не предвещал разгрома - на гол Ришата Котлярова хозяева ответили точным ударом Сергея Абрамова. Однако после перерыва мячи полетели исключительно в ворота москвичей. У гостей отличились Дмитрий Лысков, Александр Пирогов, Кайо с пенальти, Андрей Афанасьев, Иван Сигнев и вновь Лысков. 7:1 - крупная победа югорчан.





"Сибиряк" и "Газпром-Югра" вышли вперёд в сериях до трёх побед - 1:0. Вторые матчи состоятся в Новосибирске и Троицке в пятницу.





"Сибиряк" (Новосибирск) - "Динамо" (Московская область) 6:6 ОТ (1:2, 3:2, 1:2, 1:0), по пенальти - 5:4

0:1. Павел Сучилин, 6

0:2. Ари, 11

1:2. Максим Волынюк, 21

2:2. Сими Сайотти, 26

2:3. Робиньо, 28

3:3. Жоан, 32

3:4. Александр Фукин, 39

4:4. Роман Главатских, 41

5:4. Руслан Кудзиев, 51

5:5. Робиньо, 51

5:6. Александр Фукин, 54

6:6. Сергей Иванов, 57.





"Сибиряк": Алексей Формин, Николай Балашов (вратари), Лео Сантана, Сергей Покотыло, Руслан Кудзиев, Сергей Иванов (капитан), Жоан, Юлиан Шамсутдинов, Роман Главатских, Ильдар Нугуманов, Максим Волынюк, Сергей Чухрий, Сими Сайотти. Запасной - Никита Анисимов.

"Динамо": Георгий Замтарадзе (вратарь), Густаво, Константин Туринцев (запасные вратари), Ари, Александр Фукин, Нандо, Робиньо, Сирило (капитан), Денис Бурков, Павел Сучилин, Фернандиньо, Анатолий Бадретдинов. Запасные - Ренат Шакиров, Сергей Орлов.

Предупреждены: Главатских (11) - Бадретдинов (26), Бурков (35), Сирило (35).





Счёт в серии - 1:0.





"Дина" (Москва) - "Газпром-Югра" (Югорск) 1:7 (1:1)

0:1. Ришат Котляров, 14

1:1. Сергей Абрамов, 23

1:2. Дмитрий Лысков, 28

1:3. Александр Пирогов, 28

1:4. Кайо, 32, с 6-метрового

1:5. Андрей Афанасьев, 34

1:6. Иван Сигнев, 38

1:7. Дмитрий Лысков, 40.





"Дина": Евгений Иваняк (вратарь), Сергей Зуев (запасной вратарь), Глеб Разорёнов, Артём Ниязов, Янар Асадов, Сергей Абрамов, Эскердинья, Дмитрий Прудников (капитан), Павел Чистополов, Данил Кутузов, Александр Крутый, Андрей Понкратов, Андрей Заболонков, Арсер Багиров.

"Газпром-Югра": Звиад Купатадзе, Артём Шевченко (вратари), Сергей Слемзин (запасной вратарь), Александр Копейкин (капитан), Дмитрий Лысков, Андрей Афанасьев, Ришат Котляров, Кайо, Александр Пирогов, Иван Сигнев. Запасные - Иван Чишкала, Катата.

Предупреждены: Багиров (20), Эскердинья (28), Ниязов (28), Иваняк (30), Кутузов (32) - Пирогов (40).



